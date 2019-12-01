Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 23:01:47

Salvatierra/Celaya, Guanajuato, a 16 de noviembre de 2026.- Dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada en dos accidentes registrados la noche de este lunes en distintos puntos de la carretera Celaya-Salvatierra.

El primer percance ocurrió a la altura de la comunidad de Ballesteros, en el municipio de Salvatierra, donde elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia se movilizaron tras recibir el reporte de una persona lesionada por un accidente.

Sin embargo, al llegar al sitio encontraron sin vida a un hombre que viajaba a bordo de un burro, luego de que ambos fueran embestidos por una camioneta.

La circulación en dirección a Salvatierra fue delimitada con cinta amarilla, por lo que las autoridades implementaron un desvío vehicular mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Aproximadamente una hora después, se reportó un segundo accidente sobre la misma carretera, esta vez a la altura de la comunidad de Rincón de Tamayo, perteneciente a Celaya.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes localizaron a un hombre y una mujer sobre la cinta asfáltica, junto a una motocicleta Cyclone 210, color gris con franjas anaranjadas.

Tras la valoración, confirmaron que la mujer, de aproximadamente 21 años, ya no contaba con signos vitales, mientras que el hombre presentaba lesiones y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De manera preliminar, trascendió que ambos habrían sido arrollados por un tráiler cuyo conductor se retiró del lugar. No obstante, será la Fiscalía General del Estado la encargada de establecer la mecánica del accidente mediante las investigaciones y el análisis de los indicios, así como de deslindar responsabilidades.