FGEQ ejecuta cateos por robo a casa habitación; hay cuatro personas detenidas

FGEQ ejecuta cateos por robo a casa habitación; hay cuatro personas detenidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 14:10:42
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Querétaro, Querétaro, 12 de abril del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, ejecutó diligencias de cateo en el municipio de Corregidora derivadas de investigaciones por el delito de robo a casa habitación.

Como resultado de estas acciones, se logró la detención de cuatro personas, así como el aseguramiento de un inmueble y un vehículo relacionados con los hechos investigados, fortaleciendo las líneas de investigación en curso.

Las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, con la participación de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Corregidora, reflejo del trabajo coordinado que caracteriza a Sinergia.

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