Irán asegura control total del estrecho de Ormuz y lanza advertencia tras anuncio de EE.UU.

Irán asegura control total del estrecho de Ormuz y lanza advertencia tras anuncio de EE.UU.
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 11:08:20
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Teherán, Irán, 12 de abril del 2026.- Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que las fuerzas armadas del país mantienen el “control total” del estrecho de Ormuz, en medio de la tensión generada por el anuncio de un posible bloqueo naval por parte de Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mando naval iraní aseguró que todo el tráfico marítimo en la zona está bajo su supervisión, al tiempo que lanzó una advertencia directa.

“El enemigo quedará atrapado en un torbellino mortal en el estrecho si da un paso en falso”, señalaron.

La declaración se da luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump anunciara la intención de bloquear el paso estratégico, lo que ha elevado la tensión en una de las rutas clave para el comercio mundial de petróleo.

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