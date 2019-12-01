Accidente de motocicleta en Zamora, Michoacán, deja un herido

Accidente de motocicleta en Zamora, Michoacán, deja un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 19:09:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 8 de febrero de 2026.- El conductor de una motocicleta sufrió fractura de fémur luego de que fuera impactado por un automóvil al cual intento ganarle el paso, informaron algunos testigos.

El aparataso accidente se registró la tarde de este domingo en la carretera Zamora-Morelia frente al Motel La Conquista, donde llegaron paramédicos de Rescate para auxiliar al lesionado.

Se trata de Vicente M., M., de 33 años de edad, BM-06 B vecino de la colonia San Pablo de Jacona, el cual fue trasladado a un nosocomio para su atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal aseguraron la moto de la marca Italika color negro sin placa y el auto Nissan Sentra color arena, con placas PUU-287-C de Michoacán para deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman la identidad de un segundo minero, cuyo cuerpo fue localizado en una fosa clandestina en Sinaloa
Fallecen dos personas en choque de camión de transporte de personal y tren en Pesquería, Nuevo León
Confirman al primer minero localizado en una fosa clandestina de Sinaloa
En Buenavista, Michoacán: Fallece pescador al caer de su lancha 
Más información de la categoria
Teleférico de Uruapan alcanza el 99.4% de avance; Bedolla supervisa la obra junto con legisladores
Toro suelto ocasiona lesiones a 6 personas y daños a varios vehículos en Pedro Escobedo, Querétaro
Seahawks y Patriots disputan el Super Bowl XL este domingo con Bad Bunny incluido
Hallan cadáver maniatado en Morelia, Michoacán; son dos homicidios dolosos este domingo en la capital
Comentarios