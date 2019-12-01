Accidente de motocicleta en Zamora, Michoacán, deja un herido

Zamora, Michoacán, a 8 de febrero de 2026.- El conductor de una motocicleta sufrió fractura de fémur luego de que fuera impactado por un automóvil al cual intento ganarle el paso, informaron algunos testigos.
El aparataso accidente se registró la tarde de este domingo en la carretera Zamora-Morelia frente al Motel La Conquista, donde llegaron paramédicos de Rescate para auxiliar al lesionado.
Se trata de Vicente M., M., de 33 años de edad, BM-06 B vecino de la colonia San Pablo de Jacona, el cual fue trasladado a un nosocomio para su atención médica.
Elementos de Tránsito Municipal aseguraron la moto de la marca Italika color negro sin placa y el auto Nissan Sentra color arena, con placas PUU-287-C de Michoacán para deslindar responsabilidades.