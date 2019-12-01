Sigue desaparecido queretano en Jalisco; acudió a supuesta entrevista de trabajo y ya no volvió

Sigue desaparecido queretano en Jalisco; acudió a supuesta entrevista de trabajo y ya no volvió
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 13:19:22
Querétaro, Querétaro, 28 de agosto del 2025.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres informó que un joven queretano, que acudió a Jalisco a una supuesta entrevista de trabajo, sigue desaparecido, por lo que mantienen contacto directo y permanente con la familia. 

Reconoció que se otorga asistencia a la familia del joven despreciado, aunque no se dan a conocer más detalles sobre el caso, ya que se mantienen protocolos de actuación por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y de Querétaro. 

“Ya hay una denuncia de hecho en Fiscalía en Jalisco, serán ellos quienes en su momento den la información, los detalles del procedimiento sería con Fiscalía General”.

Mencionó que General del Estado de Querétaro (FGEQ) trabaja de forma coordinada con su homóloga en Jalisco para conocer los detalles del joven desaparecido en la “Perla de Occidente”.

