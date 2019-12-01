Ola de asaltos carreteros sacude La Piedad, Michoacán: roban dos tráileres con mercancía en pleno Libramiento

La Piedad, Mich., a 21 de noviembre de 2025.- La Piedad vive una nueva racha de violencia en sus rutas de transporte federal luego de que, en menos de 24 horas, dos tractocamiones fueran interceptados y robados por grupos armados en puntos cercanos del libramiento municipal. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la apertura de dos carpetas de investigación por estos hechos, que se suman a la creciente preocupación del sector transportista en la región.

De acuerdo con las denuncias presentadas por representantes legales de las empresas afectadas —Betos Truking S.A. de C.V. y Transportes Navarrete Balleza S.A. de C.V.— ambos robos ocurrieron en el libramiento de La Piedad, uno de ellos específicamente en el cruce de Zaragoza y Río Grande, una zona que transportistas locales señalan desde hace meses como un “foco rojo” por la presencia de bandas dedicadas al robo de carga.

En el primer caso, los delincuentes se apoderaron de un tractocamión con caja refrigerada, mientras que en el segundo hecho sustrajeron una unidad cargada con mayonesa, mercancía que suele ser revendida en canales informales debido a su facilidad de almacenamiento y alta demanda comercial.

Las dos víctimas coincidieron en que los atacantes actuaron con armas de fuego y bajo un modus operandi rápido y preciso, propio de células especializadas en robo de autotransporte federal. Ninguno de los operadores resultó herido, aunque las autoridades no descartan que haya más víctimas que aún no han acudido a denunciar.

La FGR informó que sus agentes ministeriales ya integran las carpetas de investigación para identificar a los responsables y determinar si ambos robos forman parte de una misma red delictiva que opera en el corredor carretero de La Piedad, uno de los más transitados del Bajío.