FGR arrasa con 380 objetos asegurados a redes de huachicoleo en Michoacán

Morelia, Mich., a 21 de noviembre de 2025.– En un contundente golpe contra las redes dedicadas al robo de combustibles, la Fiscalía General de la República (FGR) detonó este jueves un operativo de alto impacto que terminó con la destrucción de más de 380 contenedores, bidones, tambos, mangueras y recipientes utilizados por células dedicadas al huachicoleo en Michoacán.

Esta acción, ejecutada bajo estrictas medidas de seguridad y en absoluto hermetismo, formó parte del Programa de Destrucción de Narcóticos y Bodegas Vacías, aunque esta vez se enfocó en extinguir la infraestructura clandestina que alimenta al multimillonario mercado ilegal de hidrocarburos que opera en distintos puntos de la entidad.

El despliegue reunió a fuerzas de seguridad de todos los niveles, desde elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional hasta personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía estatal.

También participaron policías municipales, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Federal Ministerial, conformando un bloque operativo pocas veces visto y que evidencia la dimensión del problema que representan las bandas dedicadas al robo de combustibles. A esta operación se sumó además la población civil a través de denuncias ciudadanas, lo que demuestra que el cerco contra el huachicol comienza a cerrarse desde las propias comunidades donde estas redes intentan operar.

Durante el evento de destrucción, personal del Órgano Interno de Control de la FGR y especialistas del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) supervisaron el proceso y certificaron que cada objeto quedara completamente inutilizado. De acuerdo con autoridades presentes, el material destruido representaba una pérdida significativa para las organizaciones criminales, que dependen de estos equipos para extraer, almacenar y distribuir combustible de manera ilícita.