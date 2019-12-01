Servicio Social: Solicitan apoyo ciudadano para identificar a dos hombres localizados sin vida en Salvador Escalante, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 17:54:43

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitan la colaboración de la sociedad en general para lograr la identificación de dos hombres que fueron localizados sin vida el pasado 17 de noviembre, en la zona conocida como Cerro de La Cantera, en el municipio de Salvador Escalante.

El primer cuerpo corresponde a una persona de entre 35 y 40 años, de 1.70 metros de estatura, complexión robusta y tez morena clara. De pelo negro, corto y ondulado, frente curvada, cejas pobladas y rectas, ojos almendrados color café, nariz mediana y recta, labios medianos y barba cuadrada con bigote conectado. Además, tenía un tatuaje en tinta negra con el símbolo de infinito y la palabra “Family”.

Vestía una playera blanca de manga corta, playera verde Nike de manga larga, pantalón de mezclilla azul, bóxer azul, calcetines negros, tenis negros talla 26.5, y portaba un pasamontañas negro.

El segundo hombre tenía entre 25 y 30 años, medía 1.59 metros, era de complexión delgada y tez morena media. Su cabello era negro y lacio; presentaba cejas pobladas con ángulo marcado, ojos almendrados grandes de color café, nariz mediana y convexa, labios gruesos y barba media con bigote tipo chevron. Tenía una cicatriz en el labio, un tatuaje con las iniciales “AR” en el pecho y otro en el brazo derecho con la figura de una huella y la palabra “Jesús”.

Vestía chamarra negra, playera negra de manga corta, pantalón negro, bóxer rojo con gris, calcetines grises, botas tácticas color café y un pasamontañas negro.

La FGE exhorta a cualquier persona que cuente con información que pueda aportar a su identificación a comunicarse con la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, al teléfono 443 299 6701.