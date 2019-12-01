El Presupuesto 2026 es realista y sin endeudamiento ni nuevos impuestos: Luis Navarro

El Presupuesto 2026 es realista y sin endeudamiento ni nuevos impuestos: Luis Navarro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 16:59:03
Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- El Presupuesto de Egresos 2026, que contempla el ejercicio de 107 mil 884 millones 611 mil 261 pesos, es equilibrado, realista y sin endeudamiento ni aplicación de nuevos impuestos, además dará mayor apoyo a educación, salud, bienestar social, deporte y seguridad, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.

Al presentar en el Congreso de Michoacán el Presupuesto de Egresos 2026 del Poder Ejecutivo del Estado, el titular de las Finanzas, informó que el paquete presupuestario registra un incremento superior al nueve por ciento respecto al de 2025.

Ante legisladores locales y el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, el tesorero estatal entregó el paquete presupuestario a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, encabezada por la diputada Giulianna Bugarini Torres, el cual dijo incluye la continuación de obras de infraestructura en toda la geografía michoacana, el cumplimiento de programas estatales y mayor impulso a temas relacionados con educación, salud, bienestar social, deporte y seguridad. 

Destacó que, gracias a la confianza de la población y a que el Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich) ha registrado mayor recaudación por medio del cumplimiento en el pago de derechos e impuestos estatales, la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ya registra, dentro de la composición de ingresos, 9.5 por ciento de procedencia estatal y 90.5 por ciento de origen federal.

Finalmente, Luis Navarro manifestó que el Gobierno de Michoacán está abierto al diálogo, de manera que si el Congreso del Estado, a través de sus comisiones, requiere más información para el análisis del Presupuesto 2026, siempre contará con la aportación clara y objetiva por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, ya que el interés de todos es el desarrollo integral y sostenido de Michoacán.

