Toma clandestina aparece peligrosamente cerca de Morelia; FGR Michoacán abre investigación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 17:29:08

Morelia, Mich., a 21 de noviembre de 2025.- Una toma clandestina localizada a pocos kilómetros de la capital michoacana encendió las alertas federales y detonó el inicio de una investigación por delitos en materia de hidrocarburos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el comunicado oficial, personal de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (PEMEX) detectó una intervención ilegal en el ducto Salamanca–Morelia, específicamente en el kilómetro 75+700, dentro del municipio de Cuitzeo. La ubicación —prácticamente en el perímetro inmediato de la zona metropolitana moreliana— subraya la vulnerabilidad del corredor energético que abastece a la región.

Tras el hallazgo, el apoderado legal de Seguridad Física de PEMEX presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal, lo que dio origen a una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables de la sustracción ilícita de combustible.

La Fiscalía Federal en Michoacán ya trabaja en la integración de los indicios necesarios para judicializar el caso, mientras equipos especializados continúan evaluando el riesgo operativo que representó la intervención del ducto tan cerca de áreas pobladas y de vías de comunicación que conectan directamente con Morelia.