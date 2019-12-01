Reportan captura del anillo de escoltas de Carlos Manzo en un operativo sorpresa en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 12:50:18

Uruapan, Mich., a 21 de noviembre de 2025.— Un espectacular y hermético operativo interinstitucional sacudió esta tarde a Uruapan, luego de que elementos de la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Civil y la SSPC desplegaran un fuerte dispositivo que habría terminado con la detención de prácticamente todos los escoltas del ex presidente municipal Carlos Manzo, incluido personal identificado como parte de la llamada Guardia Ciudadana del Sombrero.

Aunque las autoridades mantienen un silencio absoluto —y oficialmente no han dado a conocer el número exacto de detenidos—, vecinos de la zona donde ocurrió la intervención aseguran que los agentes ingresaron de forma coordinada y con profundo sigilo, sorprendiendo a los guardias que acompañaban al ex edil.

El escolta que falta… y la versión que crece

Según trascendió de fuentes locales, solo un escolta no fue localizado, pese a que formaba parte del mismo grupo. Su ausencia alimentó de inmediato las versiones que circulan desde hace días: que sería él quien presuntamente disparó contra el agresor de Manzo momentos después del ataque, aun cuando —según esas mismas versiones— el atacante ya estaba sometido y neutralizado.

La magnitud del despliegue —que incluyó unidades blindadas, personal táctico y cierres parciales en distintos puntos— dejó claro que las autoridades buscan reconstruir minuto a minuto lo ocurrido durante la agresión contra el ex alcalde y determinar la responsabilidad no solo del atacante, sino también de quienes integraban su círculo de seguridad más cercano.

Por ahora, las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas la Fiscalía estatal defina la situación jurídica de los escoltas retenidos