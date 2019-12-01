Fiscalía Michoacán confirma detención de 7 exescoltas de Carlos Manzo; los acusan de omisión en el homicidio del alcalde uruapense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 13:46:56

Morelia, Michoacán, 21 de noviembre del 2025.- La Fiscalía de Michoacán confirmó la aprehensión de siete escoltas de Uruapan, acusados de participar por omisión en el homicidio calificado del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre pasado.

La dependencia ejecutó las órdenes de captura como parte de la investigación que se abrió desde el día del ataque.

El asesinato del alcalde generó cuestionamientos inmediatos sobre la actuación de sus escoltas, luego de que se difundiera que el agresor, identificado como Víctor Manuel Ubaldo, fue abatido en circunstancias que la autoridad calificó de irregulares.

El propio gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que el homicida fue detenido y posteriormente abatido con un disparo “cuando ya había sido neutralizado”.

Días después, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reveló que los ocho policías municipales asignados como escoltas del alcalde estaban bajo investigación por su desempeño durante y después del ataque.