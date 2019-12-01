Siete detenidos y explosivos asegurados en acciones del Plan Michoacán por La Paz: Megaoperativo ya suma más de 130 capturas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 16:24:45

Morelia, Mich., a 27 de noviembre de 2025.- En una jornada que evidenció la fuerza —y la urgencia— del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo que terminó con siete detenidos, siete vehículos asegurados y siete artefactos explosivos improvisados neutralizados… una cifra que, para muchos, simboliza la contundencia de un estado que ya no está dispuesto a ceder territorio al crimen organizado.

El despliegue, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, FGR, SSPC, SSP y la FGE, se concentró en zonas críticas del cinturón aguacatero, donde durante años grupos criminales han intentado imponer su propio “cobro de piso” y dominio territorial.

Mientras las detenciones se realizaban, equipos tácticos realizaron reconocimientos a pie y patrullajes dentro de las huertas de aguacate en Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, enviando un mensaje claro: las huertas —fuente económica vital del estado— ya no serán terreno libre para extorsionadores ni células armadas.

Y el golpe no es menor. Del 10 al 26 de noviembre, las cifras del operativo muestran la magnitud de la ofensiva:

134 personas detenidas, entre ellas presuntos operadores, halcones y transportistas al servicio de grupos delictivos.

57 armas de fuego aseguradas, muchas de alto poder.

6,911 cartuchos y 363 cargadores, suficientes para alimentar múltiples enfrentamientos.

106 vehículos, varios con reportes de robo o modificados para operaciones ilícitas.

77 artefactos explosivos y 52 kilos de material explosivo, evidencia del uso creciente de métodos de guerra.

425 kilos de metanfetamina y 28,800 litros y 7,300 kilos de precursores químicos, lo que podría alimentar laboratorios clandestinos durante semanas.

18 kilos de marihuana, parte de la cadena de microtráfico que siguen disputando diversas células.

Cada detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica. Pero en Michoacán, las cifras ya hablan por sí mismas: se trata de uno de los golpes más agresivos contra las estructuras criminales en semanas recientes.