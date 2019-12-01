Líder del PRD en Michoacán denuncia lentitud en liquidación de 45 rabajadores; Responsabilizan al interventor

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, reconoció que el proceso de liquidación para el personal del partido en la entidad avanza de manera lenta, señalando directamente las acciones del interventor como el obstáculo principal.

Indicó que el proceso, que inició hace aproximadamente un año y medio tras la pérdida del registro nacional, sigue pendiente a pesar de las gestiones ante el Instituto Nacional Electoral.

"Sigue muy lento, hemos buscado a través de las autoridades del INE, que al final es la instancia que contrata este despacho para hacer la liquidación, hemos buscado un tanto presionar para que pronto pueda trasladar los bienes económicos del partido y nosotros poder hacer la liquidación del personal. estamos ahí, no hay avance nos ha notificado ya por escrito que estemos organizados para conocer la plantilla del personal y poder emitir ya la liquidación, pero ha sido eso nada más, lo último que tuvimos", expresó en entrevista el también diputado quien acusó al interventor de tener poca sensibilidad con los empleados al no brindarles pronto su liquidación.

Se estima que el monto total para cubrir las liquidaciones asciende a aproximadamente 4 millones de pesos para alrededor de 45 trabajadores, quienes esperan recibir sus pagos.

Ocampo Córdova destacó que había personal con hasta 20 años de servicio, y él se ha comprometido a garantizar que se les pague la totalidad de sus prestaciones, incluyendo aquellas anteriores a la afiliación al seguro social por parte del partido.

El líder estatal también mencionó la necesidad de una reforma electoral que contemple la regulación de los partidos locales ante escenarios de desaparición.