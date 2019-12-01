Alejandro Gertz Manero deja la Fiscalía General de la República; Ernestina Godoy sería su reemplazo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 15:27:36

Ciudad de México, 27 de noviembre del 2025.- Alejandro Gertz Manero ha presentado su renuncia a la Fiscalía General de la República por temas de salud, misma que será aceptada por el Senado de la República; su reemplazante sería Ernestina Godoy Ramos, actual consejera jurídica de la Presidencia.

Cabe recordar que Gertz Manero fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de enero de 2019; el mandato es por nueve años, por lo que su gestión debía concluir en el mes de enero del 2028.

Se prevé que este mismo jueves el Senado vote para que Godoy Ramos se convierta en la nueva fiscal general.

Ernestina Godoy Ramos (CDMX, 17 de enero de 1954) es actualmente la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que ostenta desde el 1 de octubre de 2024, durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Es una abogada de larga trayectoria, activista, exlegisladora y exfiscal capitalina, con estrechos vínculos con el proyecto político de Morena y con la propia Sheinbaum, de quien ha sido aliada clave desde hace años.

Entre 2018 y 2024, Godoy encabezó los esfuerzos de justicia en la capital del país, primero como Procuradora General de Justicia y luego como la primera Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.