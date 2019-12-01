Productores del campo en Michoacán anuncian continuación de bloqueos; afirman no responder a intereses de alcaldes ni partidos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 14:30:26
Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- Integrantes del Colectivo por Michoacán, representados por  Francisco Aguíñiga Ramírez, confirmaron que continuarán con los bloqueos carreteros hasta que se resuelva la problemática del campo, enfatizando su independencia política.

Aguíñiga Ramírez declaró que la lucha por mejores condiciones y precios para sus productos no está patrocinada ni por alcaldes ni por partidos políticos, en respuesta a recientes declaraciones respecto a que  detrás de su movimiento se encuentran funcionarios públicos.

Los productores quienes arribaron al Congreso de Michoacán advierten que los bloqueos persistirán si las autoridades no atienden sus demandas, calificándolo como una necesidad para 120 mil familias que dependen del maíz.

Recordaron buscan que el Gobierno del Estado y la Federación  tomen cartas en el asunto, exigiendo, entre otras cosas, duplicar el presupuesto destinado al campo.

 El colectivo se reunió con diputados de diversos  partidos políticos  para solicitar un exhorto oficial a las autoridades ejecutivas.

Agregó que hasta el medio día de este jueves, los bloqueos se mantenían en la región Jiquilpan, Ecuandureo, Panindícuaro y Zinapécuaro.

