Incendio de taller en el barrio Las Colonias de Huetamo, Michoacán, deja daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 16:31:20

Huetamo, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- Cuantiosos daños materiales dejó como saldo el incendio en un taller de hojalatería ubicado en el barrio Las Colonias del municipio de Huetamo.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el taller denominado "Hermanos Amezcua" en el referido lugar se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos, quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Una vez controlado el siniestro, se confirmó que al menos cinco vehículos resultaron dañados, las causas del mismo no se dieron a conocer.