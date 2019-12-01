Jornada violenta en Tabasco deja al menos 3 muertos y 13 autos incendiados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 12:19:12

Villahermosa, Tabasco, a 27 de noviembre 2025.- Los hechos violentos que se registraron en las últimas horas en el estado de Tabasco dejaron un saldo de al menos tres personas muertas y 13 automóviles incendiados.

Los habitantes de la entidad reportaron ponchallantas en la carretera Villahermosa-Cárdenas; en la calle 17 de Diciembre esquina con Revolución, colonia Atasta de Serra, en Villahermosa; la ranchería Ixtacomitán segunda sección, además del kilómetro 2.5 de la carretera Villahermosa-Luis Gil Pérez.

De igual forma, señalaron que sujetos armados incendiaron ocho vehículos en el interior de una agencia de automóviles localizada sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas, justo a la altura de la ranchería Anacleto Canabal Segunda Sección.

Asimismo, otra unidad fue siniestrada en un taller mecánico en dicha localidad.

Dos autos más fueron consumidos por las llamas en la colonia José María Pino Suárez, mientras que otros dos autos fueron quemados en la colonia Astata y en la ranchería Ixtacomitán.

Por otra parte, autoridades reportaron tres homicidios: dos hombres fueron asesinados a balazos en la calle Tikal, municipio de Nacajuca, mientras que fue abandonado el cadáver calcinado de una persona justo a la entrada del rancho Augusto, sobre la carretera Cacao de Jalapa.

En ese sentido, el gobierno de Tabasco atribuyó estos hechos de violencia a la captura de cuatro delincuentes de alta peligrosidad en el municipio de Centro, entre ellos un sujeto identificado como el Caníbal, tras operativos llevados a cabo en las colonias Indeco y Tierra Colorada, además de la Villa Ocuiltzapotlán.