Jornada violenta en Tabasco deja al menos 3 muertos y 13 autos incendiados

Jornada violenta en Tabasco deja al menos 3 muertos y 13 autos incendiados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 12:19:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villahermosa, Tabasco, a 27 de noviembre 2025.- Los hechos violentos que se registraron en las últimas horas en el estado de Tabasco dejaron un saldo de al menos tres personas muertas y 13 automóviles incendiados.

Los habitantes de la entidad reportaron ponchallantas en la carretera Villahermosa-Cárdenas; en la calle 17 de Diciembre esquina con Revolución, colonia Atasta de Serra, en Villahermosa; la ranchería Ixtacomitán segunda sección, además del kilómetro 2.5 de la carretera Villahermosa-Luis Gil Pérez.

De igual forma, señalaron que sujetos armados incendiaron ocho vehículos en el interior de una agencia de automóviles localizada sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas, justo a la altura de la ranchería Anacleto Canabal Segunda Sección.

Asimismo, otra unidad fue siniestrada en un taller mecánico en dicha localidad.

Dos autos más fueron consumidos por las llamas en la colonia José María Pino Suárez, mientras que otros dos autos fueron quemados en la colonia Astata y en la ranchería Ixtacomitán.

Por otra parte, autoridades reportaron tres homicidios: dos hombres fueron asesinados a balazos en la calle Tikal, municipio de Nacajuca, mientras que fue abandonado el cadáver calcinado de una persona justo a la entrada del rancho Augusto, sobre la carretera Cacao de Jalapa.

En ese sentido, el gobierno de Tabasco atribuyó estos hechos de violencia a la captura de cuatro delincuentes de alta peligrosidad en el municipio de Centro, entre ellos un sujeto identificado como el Caníbal, tras operativos llevados a cabo en las colonias Indeco y Tierra Colorada, además de la Villa Ocuiltzapotlán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policías de Ario abandonan armas, equipo y patrullas y se dan a la fuga ante operativo de la FGE Michoacán: Los señalan por homicidios y vínculos con el crimen
Jornada violenta en Tabasco deja al menos 3 muertos y 13 autos incendiados
Fuerzas federales arrestan al "Placas" en Colima; operaba con un grupo delincuencial sinaloense
Michoacán: Se lleva a cabo jornada "Juventudes rompiendo el silencio", buscan romper el silencio y prevenir la violencia contra la mujer
Más información de la categoria
¿Mensaje a la sombreriza? Retiran sombreros de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum en presentación del Mundial 2026
Policías de Ario abandonan armas, equipo y patrullas y se dan a la fuga ante operativo de la FGE Michoacán: Los señalan por homicidios y vínculos con el crimen
Fuerzas federales arrestan al "Placas" en Colima; operaba con un grupo delincuencial sinaloense
"No es de hombres expresarse así de una mujer", responde Grecia Quiroz a Noroña
Comentarios