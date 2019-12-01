C4 SIIA de Policía Morelia lidera la transición hacia una ciudad inteligente: Pablo Alarcón Olmedo en Morelia Lab 2026

Morelia, Michoacán; 8 de octubre de 2026.- En el marco de la tercera edición del Morelia Lab 2026, el encuentro de innovación y transformación digital más importante de la región, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo, presentó la ponencia titulada "C4 SIIA de la Policía Morelia: inteligencia que conecta, tecnología que protege".

Durante su intervención en el Colegio de Morelia, el titular de la SSPC destacó la evolución de la corporación, subrayando cómo el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) se consolidó como el pilar operativo que encamina a la capital michoacana hacia el modelo de una "Ciudad Inteligente".

De la proximidad a la vanguardia analítica, Alarcón Olmedo recordó el camino recorrido por Policía Morelia, cuyo modelo actual comenzó a estructurarse en 2015 bajo la administración del alcalde Alfonso Martínez Alcázar. “Tras una fase inicial de creación (2015-2018) y un posterior periodo de dignificación del cuerpo policiaco (2021-2024), la etapa actual está plenamente enfocada en la consolidación tecnológica y la renovación del equipamiento”, detalló.

El secretario enfatizó que el origen de este salto tecnológico surgió de la necesidad de expandir las capacidades del antiguo centro de monitoreo que operaba donde actualmente se encuentra la Comandancia de Policía Morelia.

“Fue a partir de 2021 cuando se concibió el proyecto de una nueva sede central. Tras iniciar su construcción en agosto de 2025 en las inmediaciones del Centro Administrativo de Morelia (CAM), las instalaciones de vanguardia fueron finalmente inauguradas el 27 de marzo de 2026, logrando transferir el grueso de la operación táctica y analítica del municipio a este espacio centralizado”, declaró.

El distintivo de este nuevo modelo radica en el concepto SIIA, que incorpora formalmente el Sistema de Inteligencia, Investigación y Análisis. De acuerdo con Pablo Alarcón, este ecosistema no se limita a recibir reportes, sino que concentra de manera estratégica herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial para coordinar y optimizar la vigilancia de la ciudad las 24 horas del día.

Finalmente, recalcó que el equipamiento técnico carece de sentido si se olvida el propósito social. "Detrás de cada reporte hay una persona que necesita ayuda. El C4 complementa el trabajo de las y los policías con tecnología, pero su verdadero fin es contribuir a una atención oportuna, profesional y humana", puntualizó ante estudiantes, académicos, especialistas en innovación digital y ciudadanía en general que se dieron cita en el encuentro.