Servicio social: Solicitan colaboración para identificar a individuo localizado sin vida en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 14:19:22

Morelia, Michoacán.- 4 de octubre de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitan la colaboración de la ciudadanía para lograr la identificación de un hombre, cuyo cadáver fue localizado el pasado 28 de septiembre, en un domicilio sin número ubicado en la privada Miguel Hidalgo, de la colonia El Arquito, perteneciente a la tenencia Morelos, municipio de Morelia.

De acuerdo con los datos obtenidos durante las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Homicidio Doloso, se trata de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 40 a 45 años de edad, con una estatura de 1.66 metros, complexión ectomorfa, cabello negro, lacio y corto, tez clara, mentón redondo y ojos medianos, almendrados, de iris café.

Como características particulares, presenta dos tatuajes: uno de ellos, de una sola tinta color negro, con la figura de un arma de fuego, ubicado en la región interclavicular; y otro, también en tinta negra, con la figura de calaveras, localizado en el abdomen.

Al momento de su localización vestía playera de manga corta color blanco, pantalón de mezclilla color negro, tenis color blanco y un tenis color negro.

La FGE hace un llamado a quien pudiera contar con información que permita establecer la identidad de la víctima, para que la proporcione ante la autoridad competente y contribuya al desarrollo de las investigaciones.

La institución refrenda su compromiso de realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de las personas fallecidas.