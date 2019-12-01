Apoya la Guardia Civil en cateos donde aseguran 64 máquinas tragamonedas en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 12:56:26

Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2026.- Agentes de la Guardia Civil brindaron brindaron apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la ejecución de cateos en 14 inmuebles de Morelia, donde fueron aseguradas 64 máquinas tragamonedas.

Sobre el particular se informó que dichas diligencias fueron realizadas por personal de la FGE, derivadas de un cuaderno de antecedentes, mientras que los agentes de la Guardia Civil desplegaron labores de seguridad y apoyo operativo durante las intervenciones.

Como resultado de los cateos, la autoridad investigadora aseguró un total de 64 máquinas tragamonedas localizadas en los distintos inmuebles intervenidos.

Los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones.

La Guardia Civil mantiene la coordinación interinstitucional para brindar apoyo en las acciones desarrolladas por las autoridades encargadas de la procuración de justicia.