Vinculan a proceso a presunto violador de niña de 11 años en Salvador Escalante, Michoacán

Morelia, Mich., 4 de octubre de 2026 .- Marcos “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de tentativa de violación equiparada, cometido contra una niña de 11 años, en el municipio de Salvador Escalante, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que conoció base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 25 de septiembre, cerca de las 10 de la noche, la víctima se encontraba en su habitación cuando escuchó un ruido afuera, por lo que se acercó a la puerta para revisar. En ese momento, el investigado se metió a la fuerza y la atacó sexualmente.

Los hechos fueron de conocimiento de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y Género que emprendió las actuaciones, mediante las cuales se pudo establecer la identidad y posible relación del investigado, quien fue conducido ante el Juez de Control.

En audiencia, la autoridad jurisdiccional valoró los datos de prueba aportados y luego de calificar de legal la detención de Marcos “N”, resolvió su vinculación a proceso, dictó prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo para la investigación complementaria