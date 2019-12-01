Este mes inicia pago de Rita Cetina: Gaby Molina

Este mes inicia pago de Rita Cetina: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 11:29:17
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Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2026.- Gaby Molina informó que este mes inicia el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027, septiembre-octubre. Destacó que este apoyo representa un respaldo directo para las familias y contribuye a que niñas, niños y adolescentes continúen sus estudios.

La directora de PAR:ES explicó que la Beca Rita Cetina contempla un apoyo de mil 900 pesos por familia y un recurso adicional de 700 pesos por cada estudiante de secundaria que forme parte del mismo núcleo familiar. Así, una familia con dos estudiantes en este nivel puede recibir 2 mil 600 pesos cada dos meses, fortaleciendo la economía de los hogares y acompañando la permanencia escolar.

La también exsecretaria de Educación señaló que, de acuerdo a Becas para el Bienestar, en este mes también visitarán escuelas de Michoacán para realizar Asambleas Informativas, donde madres, padres y tutores podrán conocer los requisitos y recibir orientación sobre el proceso para solicitar la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y secundaria. 

Gaby Molina reconoció el impulso que da la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a favor de la educación y el trabajo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, encabezada por Julio León, y coordinada a nivel estatal por Juan Pablo Calvillo; asimismo, llamó a las familias a mantenerse atentas a los canales oficiales, uno de ellos es el de WhatsApp:

‎https://whatsapp.com/channel/0029VbBL2QQ6GcGKUbP9ME2P

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