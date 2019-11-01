Alerta COFEPRIS sobre la adulteración de Granulox frasco aerosol con 12 mL.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 14:22:02

Querétaro, Querétaro, 4 de octubre de 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emite una Alerta Sanitaria sobre la adulteración del producto Granulox (Aerosol para tratamiento de heridas), en presentación caja con frasco aerosol con 12 mL.

Se emite con base en el análisis técnico-documental de la información presentada por Medic Manage, S.A. de C.V., titular del registro sanitario, quien informó sobre la detección de la modificación de la fecha de caducidad del producto Granulox (Aerosol para tratamiento de heridas), correspondiente al número de lote 16115143. Dicho lote fue comercializado en México con fecha de caducidad original 2019-11 y posteriormente se identificó con la fecha de caducidad 2026-12.

El uso de Granulox con las características descritas representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen las condiciones de manipulación, almacenamiento y transporte a las que fue sometido durante la cadena de distribución. Por lo que no se pueden garantizar las condiciones necesarias para preservar su composición, función y, en algunos casos, esterilidad, comprometiendo su seguridad y eficacia.

Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones a la población en general:

● Si identifica el dispositivo médico Granulox (Aerosol para tratamiento de heridas) con el número de lote 16115143 y cualquier fecha de caducidad, no adquirirlo ni utilizarlo. De contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

● No adquirir, consumir ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública (tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal).

● En caso de adquirir medicamentos en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, revisar que el establecimiento cuente con domicilio físico en territorio nacional, así como con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, emitidos por COFEPRIS.

● En caso de observar o detectar incidentes adversos asociados con el uso de este producto, reportar en el Sistema de Notificación de Incidentes Adversos de Dispositivos Médicos en el enlace de Tecnovigilancia.

Profesionales de la salud, distribuidores y farmacias:

● En caso de identificar en almacén el producto Granulox (Aerosol para tratamiento de heridas) con el número de lote 16115143 y cualquier fecha de caducidad, proceder a su inmovilización y realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

● Adquirir dispositivos médicos únicamente a través de distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario.

● Contar con la documentación que acredite la adquisición y comercialización legal de los productos, incluidas las facturas correspondientes.

● En caso de existir dudas sobre la originalidad de la documentación o del producto anteriormente mencionado, contactar al titular del registro sanitario para su confirmación.