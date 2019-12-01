Sheinbaum encabeza festejos del Día de la Armada

Veracruz, Veracruz, a 4 de octubre de 2026.- En el marco del 205 aniversario de la Armada de México y el 202 aniversario de la Constitución de 1824, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una ceremonia conmemorativa en el Puerto de Veracruz. Durante el evento, reconoció el profesionalismo, lealtad y patriotismo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en la defensa de la soberanía del país.

La Comandanta Suprema destacó que las instituciones militares no solo velan por la seguridad nacional, sino que son fundamentales para el desarrollo de obras de infraestructura y la atención a la población en situaciones de emergencia. Asimismo, subrayó el enfoque humanista y de respeto a los derechos humanos de la Guardia Nacional, asegurando que las Fuerzas Armadas nunca recibirán la orden de reprimir al pueblo.

Durante el acto protocolario, la Jefa del Ejecutivo entregó condecoraciones al personal militar que participó en las labores de rescate tras los terremotos ocurridos en junio en Venezuela. Además, presenció una demostración operativa del Plan Marina, el cual conmemora 60 años de su creación.

El evento concluyó exitosamente con el tradicional desfile militar, donde el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, agradeció el respaldo presidencial. En el despliegue participaron más de 4,200 efectivos —hombres y mujeres—, así como decenas de unidades aeronavales, de superficie y vehículos militares, demostrando la capacidad operativa y el compromiso de la institución con México.