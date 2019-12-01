La soberanía de México no se negocia: Torres Piña

La soberanía de México no se negocia: Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 14:00:10
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Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2026.- En el marco del 205 aniversario de la Armada de México, el coordinador de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, Carlos Torres Piña afirmó que la defensa de la soberanía nacional sigue siendo una tarea central ante un escenario internacional marcado por nuevas presiones, intervencionismos y expresiones de ultraderecha.

El coordinador destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme: México puede dialogar y cooperar con cualquier nación, pero siempre desde el respeto, la igualdad y sin subordinación.

Torres Piña sostuvo que la soberanía también se defiende con instituciones fuertes, seguridad, bienestar y un gobierno respaldado por su pueblo. “México dialoga con todos, pero no se arrodilla ante nadie”, concluyó.

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