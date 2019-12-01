Se registra homicidio en colonia La Aurora de Zamora, Michoacán

Se registra homicidio en colonia La Aurora de Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 10:43:23
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Zamora, Michoacán.- 4 de octubre de 2026.-  El cuerpo de una persona que fue asesinada a balazos, se localizó en calles de la colonia La Aurora de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido asentamiento, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal quienes al arribar confirmaron el reporte, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un  hombre el  cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al SEMEFO para los efectos de ley.

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