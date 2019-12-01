Servicio Social: solicitan apoyo para identificar a un hombre fallecido en el Hospital Civil de Charo

Servicio Social: solicitan apoyo para identificar a un hombre fallecido en el Hospital Civil de Charo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 11:32:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero 2026.- Autoridades  solicitan el apoyo de la ciudadanía para lograr la identificación de un hombre que falleció el pasado 17 de enero en el Hospital Civil de Charo.

De acuerdo con el reporte médico, el hombre -de entre 50 y 55 años de edad- ingresó al nosocomio con diagnóstico de intoxicación por drogas y posteriormente perdió la vida a consecuencia de un infarto.

Como características físicas, era de tez morena media, cabello castaño oscuro y lacio; rostro ovalado, frente alta y ancha, cejas pobladas, ojos medianos, almendrados de color café, nariz mediana de dorso recto, boca mediana con labios delgados y comisuras horizontales. Presentaba dentadura incompleta, pabellones auriculares medianos con lóbulo adherido, mentón cuadrad y retraído, bigote castaño oscuro en cantidad moderada y barba entrecana escasa en el mentón.

Como señas particulares, contaba con diversos tatuajes en tinta negra: la palabra “Neli” en letras cursivas en el lado izquierdo del cuello; un diseño tipo manga en la totalidad del brazo derecho; otro tipo manga en la pierna derecha; una frase ilegible en el pie; la imagen de dos manos unidas con un rosario en la mano izquierda; múltiples imágenes en el muslo izquierdo; la palabra “LOWRIDER” en el tórax; y la imagen de un alacrán en la pierna izquierda.

Al momento de su ingreso vestía pantalón tipo pants color gris, un calcetín gris y otro negro, tenis color negro marca Nike, además de seis pulseras de hilo y bisutería y dos pulseras metálicas.

La FGE hace un llamado a quien cuente con información que permita su identificación, para que acuda a la Fiscalía Regional de Morelia, ubicada en Periférico Paseo de la República #5000, colonia Sentimientos de la Nación, C.P. 58170, Morelia, Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Servicio Social: solicitan apoyo para identificar a un hombre fallecido en el Hospital Civil de Charo
Conductora presuntamente ebria, choca y resulta herida en Zamora, Michoacán
Ultiman a golpes a motocilcista, en Cortazar, Guanajuato
Lluvia de papayas paraliza la salida a Pátzcuaro: Vuelca camión en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Denuncian maltrato a menores en el DIF Oaxaca; funcionarios ejercerían abuso de poder
Madres buscadoras se suman al carnaval de Mazatlán y exhiben la peor cara de Sinaloa
Una cadena de oro y un fusil exclusivo del Ejército: Con lujo, poder e impunidad presume a su “niña” uno de los mayores capos de Michoacán
Combis subirán a Altozano de manera definitiva, adelanta Gladyz Butanda
Comentarios