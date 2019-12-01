Servicio Social: solicitan apoyo para identificar a un hombre fallecido en el Hospital Civil de Charo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 11:32:10

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero 2026.- Autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para lograr la identificación de un hombre que falleció el pasado 17 de enero en el Hospital Civil de Charo.

De acuerdo con el reporte médico, el hombre -de entre 50 y 55 años de edad- ingresó al nosocomio con diagnóstico de intoxicación por drogas y posteriormente perdió la vida a consecuencia de un infarto.

Como características físicas, era de tez morena media, cabello castaño oscuro y lacio; rostro ovalado, frente alta y ancha, cejas pobladas, ojos medianos, almendrados de color café, nariz mediana de dorso recto, boca mediana con labios delgados y comisuras horizontales. Presentaba dentadura incompleta, pabellones auriculares medianos con lóbulo adherido, mentón cuadrad y retraído, bigote castaño oscuro en cantidad moderada y barba entrecana escasa en el mentón.

Como señas particulares, contaba con diversos tatuajes en tinta negra: la palabra “Neli” en letras cursivas en el lado izquierdo del cuello; un diseño tipo manga en la totalidad del brazo derecho; otro tipo manga en la pierna derecha; una frase ilegible en el pie; la imagen de dos manos unidas con un rosario en la mano izquierda; múltiples imágenes en el muslo izquierdo; la palabra “LOWRIDER” en el tórax; y la imagen de un alacrán en la pierna izquierda.

Al momento de su ingreso vestía pantalón tipo pants color gris, un calcetín gris y otro negro, tenis color negro marca Nike, además de seis pulseras de hilo y bisutería y dos pulseras metálicas.

La FGE hace un llamado a quien cuente con información que permita su identificación, para que acuda a la Fiscalía Regional de Morelia, ubicada en Periférico Paseo de la República #5000, colonia Sentimientos de la Nación, C.P. 58170, Morelia, Michoacán.