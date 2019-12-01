Motociclista queda herido tras accidente en Zitácuaro, Michoacán 

Motociclista queda herido tras accidente en Zitácuaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 12:11:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 16 de febrero 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un motociclista el cual chocó contra un vehículo, hechos registrados en pleno Centro de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la avenida Revolución Sur esquina con Ignacio Zaragoza, se había registrado un accidente vehicular.

Al siguió acudieron elementos de tránsito y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron al motorista que estaba herido.

Es de mencionar que el chofer del otro vehículo involucrado se dio a la fuga a bordo de su vehículo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer que fue encontrada sin vida el pasado sábado en la colonia 3 de Agosto de Morelia, Michoacán, falleció por ataque de perros: FGE 
Turicato, Michoacán, bajo presión: Más de 2 toneladas de estupefaciente y cuatro plantíos de más de 5 hectáreas destruidos en una semana
Descartan secuestro de pasajeros en camión abandonado en San Luis Potosí
Servicio Social: Solicitan apoyo de la ciudadanía para identificar a mujer localizada sin vida en la colonia 3 de Agosto, en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Nombran a Nadia López como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP
Turicato, Michoacán, bajo presión: Más de 2 toneladas de estupefaciente y cuatro plantíos de más de 5 hectáreas destruidos en una semana
Descartan secuestro de pasajeros en camión abandonado en San Luis Potosí
Golpe de autoridad en la FGE Michoacán: Designan a Margarita Cano para defender los Derechos Humanos 
Comentarios