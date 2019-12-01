Identifican a adolescente ejecutado en Zamora, Michoacán 

Identifican a adolescente ejecutado en Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 14:18:27
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Zamora, Michoacán, a 14 de julio 2026.- Ante el agente del Ministerio Público en turno fue identificado y reclamado el cadáver baleado del jovencito que fue localizado la mañana del lunes.

Como se informo en este medio de comunicación el hallazgo del cadáver fue en el predio que se ubica al final de la Avenida del Bosque en el Fraccionamiento Prados del Bosque.

La víctima fue identificado con el nombre de Luis Ernesto M., C., de 17 años de edad, quien tenía su domicilio en el Fraccionamiento Acanto II de esta ciudad, mismo que presenta un impacto de bala en la cabeza.

Tras entrevistarse con los familiares agentes de la Policía Ministerial continúan con las investigaciones para esclarecer el homicidio y dar con los presuntos responsables.

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