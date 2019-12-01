Servicio social: Solicita FGE apoyo para identificar a un hombre localizado sin vida en Tarímbaro

Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, solicita el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para lograr la posible identificación de un hombre localizado sin vida el pasado 21 de septiembre de 2026, sobre la carretera libre Morelia-Copándaro, en el municipio de Tarímbaro.

De acuerdo con la información recabada, se trata de un hombre de entre 25 y 30 años de edad aproximadamente, con una estatura de 1.60 metros, complexión ectomorfa, cabello negro lacio y tez clara. Así como barba y bigote mediano, ojos medianos color café, cejas pobladas, nariz recta y ancha, así como boca mediana con labios delgados.

Al momento de ser localizado vestía chamarra negra, suéter azul, playera de manga corta, negra, pantalón de mezclilla negro y tenis negros, además de ropa interior y calcetas en color negro.

También presentó diversos tatuajes: uno con la leyenda “2006” ubicado en la región interclavicular; una figura de calavera en el antebrazo derecho; una rosa en el dorso de la mano derecha, y una figura de escapulario en la muñeca y dorso de la mano derecha.

La FGE hace un llamado a cualquier persona que reconozca estas características o cuente con información que permita establecer la identidad de esta persona, para que se acerque a las autoridades y aporte datos que contribuyan a las investigaciones.