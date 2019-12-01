Mujer es vinculada a proceso por extorsión agravada contra comerciante de Tarímbaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 13:44:16

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre 2026.- Un Juez de Control determinó vincular a proceso a a Yesenia “N”, por su posible responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de un comerciante de Tarímbaro.

Sobre el particular se informó que con base en las las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, desde mediados de mayo de este año, Yesenia “N”, quien se desempeñaba como empleada de la víctima, presuntamente se hizo pasar por integrante de un grupo delictivo para exigirle cuotas periódicas bajo amenazas.

Ante estas exigencias, el comerciante realizó diversas entregas de dinero; sin embargo, las amenazas continuaron, por lo que denunció los hechos ante la Fiscalía.

Durante las diligencias se recabaron entrevistas, informes de análisis, inspecciones y dictámenes periciales practicados a equipos telefónicos, cuyos resultados permitieron fortalecer la investigación y establecer la posible participación de Yesenia “N” en estos hechos.

En audiencia, el órgano jurisdiccional valoró los datos aportados por el Ministerio Público y resolvió vincularla a proceso por extorsión agravada.

Asimismo, le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.