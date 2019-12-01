Presunto responsable de privar de la libertad a una mujer, es vinculado a proceso 

Apatzingán, Michoacán, a 5 de octubre 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Salvador “N”, por su posible relación en el delito de privación de la libertad en la modalidad de secuestro, cometido en agravio de una mujer.

Sobre el particular se informó, que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, a partir del mes de mayo, la víctima mantuvo contacto con el investigado a través de una plataforma de redes sociales. Una vez que se ganó su confianza, le ofreció empleo con un salario atractivo. Tras aceptar la propuesta, acordaron entrevistarse en la ciudad de Uruapan y, momentos después, abordaron un taxi al que le ordenaron trasladarse hacia el municipio de Aguililla.

En el trayecto, Salvador “N” le indicó a la víctima que tendría que trabajar para un grupo delincuencial. Ante esta situación, la mujer manifestó que no deseaba continuar con el viaje y que regresaría a su lugar de origen; sin embargo, comenzó a recibir amenazas por parte del investigado, quien le advirtió que le haría daño a su familia si se negaba a colaborar.

Ya en el municipio de Apatzingán, al circular sobre el puente conocido como Los Girasoles, elementos de la Guardia Civil Municipal le marcaron el alto a la unidad de alquiler para una revisión de rutina. La víctima aprovechó ese momento para solicitar auxilio, manifestando que se encontraba privada de la libertad por Salvador “N”. Ante el señalamiento, los uniformados procedieron a la detención inmediata del presunto responsable y lo pusieron a disposición de la autoridad ministerial.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Regional de Apatzingán, Salvador “N” fue presentado ante un Juez de Control que, en audiencia inicial y tras valorar los datos de prueba aportados por la representación social, resolvió su vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria.