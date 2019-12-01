Golpean a agentes de Tránsito en CDMX; detienen a presuntos agresores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 13:49:50

Ciudad de México, a 5 de octubre 2026.- Dos elementos de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México fueron agredíos a golpes sobre la Calzada Acoxpa, colonia Ex Ejido de Tepepan, en la alcaldía Tlalpan.

Según información oficial, los presuntos agresores identificados como Aldo Rodolfo A. y Edgar F. ya fueron detenidos.

Se dio a conocer que la noche del 4 de octubre, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito marcaron el alto a un automóvil blanco, ya que el conductor habría infringido el Reglamento vial.

Los oficiales indicaron que, al momento de entregarle la respectiva multa el conductor se comportó de manera agresiva.

Indicaron que el sospechoso descendió de la unidad para impedir que los uniformados tomaran los datos de su placa de circulación y se negó a mostrar los documentos solicitados.

Momentos después, el copiloto de la unidad también adoptó una actitud agresiva y junto con su compañero lanzaron insultos a los efectivos de seguridad.

Acto seguido, los ahora detenidos lanzaron golpes contra los agentes, quienes solicitaron apoyo vía radio.

Luego del incidente los presuntos agresores huyeron del lugar, pero fueron alcanzados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes los detuvieron.