Servicio social: Buscan a deudos de mujer que murió en accidente de moto en LC, Michoacán 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 20 de enero 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitan el apoyo de la sociedad en general, para localizar a los familiares de una mujer de aproximadamente 34 años de edad, quien lamentablemente perdió la vida tras sufrir un accidente de motocicleta la noche del lunes.

​sobre el particular se informó que dicho percance ocurrió sobre el Libramiento SICARTSA - La Orilla, a la altura de la colonia Independencia. De acuerdo con los reportes, la mujer viajaba como copiloto en una motocicleta cuando, por causas aún no determinadas, cayó del vehículo en movimiento golpeándose fuertemente contra el pavimento.

​fue una paramédico de la Cruz Roja Mexicana que transitaba por el lugar en su tiempo libre se detuvo de inmediato para brindarle las primeras atenciones y tratar de estabilizarla, mientras arribaba la ambulancia de Protección Civil Municipal.

​La lesionada fue trasladada de urgencia al Hospital General de Lázaro Cárdenas. Pese a que llegó con vida y pudo articular algunas palabras, mencionando llamarse María y tener 34 años de edad, lamentablemente falleció minutos más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

​Sobre el conductor de la motocicleta, este permaneció en el lugar y se identificó como elemento activo de la Secretaría de Marina.

En su declaración preliminar, refirió que era la primera vez que salía con la víctima, motivo por el cual desconocía sus apellidos, domicilio o números de contacto de sus familiares.

​Al no contar con identificaciones oficiales entre sus pertenencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en calidad de desconocida.

​Se hace un llamado urgente a quien tenga una familiar de nombre María, de 34 años, que no haya llegado a casa, para que acuda a la Fiscalía Regional a realizar la identificación oficial y reclamar el cuerpo.