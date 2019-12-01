Es válido que  Alfonso Martínez se reuna con políticos, pero no hay alianzas cerradas: PAN Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 13:24:48
Morelia, Michoacán, a 20 de enero del 2026.– Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), consideró como válido el encuentro reciente entre el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y el senador del PRI, Pablo Guillermo Angulo Briceño.

El panista dijo es normal que los actores políticos busquen conversar con otros referentes de la oposición. Sin embargo, fue enfático al aclarar que esto no significa que se esté concretando o cerrando una alianza rumbo a la gubernatura de 2027.

"Esperemos a ver qué es lo que determina el PAN en junio y en base a lo que determina el PAN empezaremos a construir desde casa las condiciones para ver si hay condiciones para generar una alianza o candidatura común con otro partido", declaró el dirigente panista.

Por otro lado, Quintana Martínez confirmó que la Comisión de Alianzas Electorales y Paridad de Género encargada del proceso de análisis de las
alianzas ya está conformada.


 Informó que en el mes de febrero iniciarán una gira por todo el estado para escuchar a los comités directivos municipales y a los liderazgos, con el objetivo de tomar las mejores decisiones internas.

Noventa Grados
