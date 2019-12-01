México extradita 37 operadores criminales a EEUU; el "Delta 1" y "El Señor de la Silla" entre ellos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 13:01:28

Ciudad de México, a 20 de enero 2026.- El gobierno de México extraditó a 37 operadores delincuenciales ligados al crimen organizado, en la que es la tercera entrega masiva de este tipo en lo que va del sexenio actual.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, entre los criminales se encuentran Pedro Inzunza Noriega, alias ‘el Señor de la Silla’, segundo al mando del Cártel de los Beltrán Leyva, así como Armando Gómez Núñez, alias ‘Delta 1’, líder de Los Deltas perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado oficial, el funcionario federal confirmó el traslado de numerosos reclusos del penal del Altiplano, en el Estado de México, hasta el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde los esperaban aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para llevarlos a la Unión Americana.

Los criminales serán ingresados a cárceles federales en Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, por petición del Departamento de Justicia (DOJ), bajo la condición de que no recibirán la pena de muerte.

El Gabinete de Seguridad federal reveló que entre los reos entregados este 20 de enero a EEUU figuran criminales de alto perfil como: