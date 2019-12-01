Joven se graba en el asesinato de un hombre y envía video a su madre; ella lo denuncia y fue detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 12:35:07

Ciudad de México, 20 de enero del 2026.- Un joven se grabó luego de haber asesinado a un hombre y por error, envió el video a su madre, quien lo denunció ante las autoridades y posteriormente fue detenido.

Los hechos tuvieron lugar en el alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México, dieron a conocer medios locales.

Se narró que el pasado viernes 16 de enero una mujer se presentó ante el Ministerio Público para denunciar a su hijo de apenas 18 años de edad por homicidio. Como pruebas del hecho, presentó varios videos y fotografías del crimen, que su propio descendiente le acababa de enviar a través de la aplicación digital de mensajería WhatsApp.

En el material videográfico se observa a Ulises Enrique “N” con las manos ensangrentadas y en portación de un cuchillo. Asimismo, señala a un hombre tirado en el piso, el cual afirma que está muerto.

“Mira, muerto… degollado, este wey sí está muerto”, refiere al tiempo que enseña la herida por arma blanca que tenía en su cuello la víctima.

En otro de los videos, el joven se graba a sí mismo para reírse del crimen que acababa de cometer y enseña su mano derecha llena de sangre.

“Aquí andamos, descuartizando… 18 años y hemos demostrado actitud… que no hablen de más, es lo único que les pido”, presumió.

En otro video más, Ulises Enrique se identifica como “El Mowgli” y recorre el Deportivo Dan Agustín Ohtenco para probar que allí mató al sujeto.

“Este es el segundo muerto que llevo, mi familia no me cree. Le metí unos picotazos… le piqué los ojos, que sepa con quién se metió. Yo soy el sicario, el famosísimo sicario que ha matado a varios”, se jactó.

Tras los hechos, cámaras de seguridad captaron a “El Mowgli” llevar a pie a su víctima hacia el deportivo citado, por lo que elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina se trasladaron al Deportivo San Agustín Ohtenco, donde hallaron el cadáver que aparecía en las fotos y videos de Ulises Enrique C.

Poco tiempo después el joven de 18 años de edad fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán si situación legal. Se tiene la idea de que la idea del joven no era mandar las pruebas de su crimen a su madre sino que se equivocó de chat.