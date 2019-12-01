Lo dejaron a su suerte: abandonan a niño de dos años en Hacienda Santa Rosa de Querétaro

Lo dejaron a su suerte: abandonan a niño de dos años en Hacienda Santa Rosa de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 14:02:03
Querétaro, Querétaro, 20 de enero del 2026.- Un menor de aproximadamente dos años fue abandonado a su suerte y posteriormente fue encontrado llorando en un área verde del fraccionamiento Hacienda Santa Rosa, esto luego de que autoridades recibieron un reporte al número de emergencias 911.

Al arribar al sitio, los elementos policiales se entendieron con un adulto, quien refirió haber encontrado al niño sin la compañía de algún adulto, sin embargo, el menor no pudo referir información de sus padres, domicilio o algún familiar.

Los policías trataron de localizar a su familia en zonas cercanas, sin embargo, no tuvieron éxito.

El menor fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en donde se abrió un caso por el delito de violencia familiar y posteriormente fue canalizado al albergue Carmelita Ballesteros, donde quedó el menor bajo resguardo.

