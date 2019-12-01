Desmantelan red interestatal de huachicol; operaba en al menos 4 entidades

Desmantelan red interestatal de huachicol; operaba en al menos 4 entidades
Fecha: 20 de Enero de 2026
Querétaro, a Querétaro, a 20 de enero 2026.- Personal de seguridad federal desmanteló una presunta red de huachicol, que operaba en al menos cuatro estados de la República mexicana.

A través de un comunicado el Gabinete de Seguridad federal explicó que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo operativos en varias entidades, los cuales derivaron en la detención de seis personas, acusadas de delincuencia organizada.

Asimismo, el organismo de seguridad detalló que los agentes catearon siete inmuebles en Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas y Querétaro.

De igual forma, las autoridades indicaron que algunos de los inmuebles cateados operaban como oficinas de empresas y dentro de los mismos encontraron armas de fuego, dinero en efectivo, equipo de cómputo y sobres.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los inmuebles quedaron a resguardo de la FGR, en tanto la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) continúa las investigaciones correspondientes.

