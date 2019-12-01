Localizan a adolescente desaparecida en Querétaro

Localizan a adolescente desaparecida en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 14:32:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 20 de enero del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que, derivado de la activación de la Alerta AMBER emitida el pasado 17 de enero, se logró la localización de Airam Joseline Lara Montes.

La adolescente fue ubicada y se encuentra en las valoraciones correspondientes para garantizar su integridad física y emocional, conforme a los protocolos establecidos y con pleno respeto a sus derechos.

Respecto a las tres adolescentes, mencionadas en la alerta emitida, esta Fiscalía mantiene activos los protocolos de búsqueda, con acciones coordinadas de investigación. Se cuenta con líneas claras de investigación, las cuales continúan desarrollándose de manera permanente para dar con su paradero.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con la localización de niñas, niños y adolescentes, así como con el seguimiento puntual de cada caso, agradecemos  e invitamos a la ciudadanía a continuar colaborando con información que pueda resultar útil, a través de los canales oficiales.  

¿Cuentas con información que nos ayude para localizarles? Comunícate a Locatel al 442 229 111, al número de emergencias al 911 y de manera anónima al 089. #Conectar 
#QueLaRedNosAcerque #ParaQueNadieHagaFalta

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de abusar sexualmente de una adolescente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es vinculado a proceso
En Huetamo, Michoacán: Detienen a uno y aseguran estupefacientes en 2 operativos
En Aquila, Michoacán: La Marina asegura vehículo “monstruo” y sustancias ilícitas
En Michoacán, SSP abre convocatoria para integrar Grupo de Operaciones Especiales
Más información de la categoria
Extradición masiva, golpe de EEUU a organizaciones en México: 37 cerebros del crimen de Jalisco, el Noroeste y el Pacífico salen del juego
Es válido que Alfonso Martínez se reúna con políticos, pero no hay alianzas cerradas: PAN Michoacán
Son 92 criminales que ha enviado México hacia Estados Unidos en sexenio de Sheinbaum; los últimos tras amagues de Trump de “invasión”
México extradita 37 operadores criminales a EEUU; el "Delta 1" y "El Señor de la Silla" entre ellos
Comentarios