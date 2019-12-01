Localizan a adolescente desaparecida en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 14:32:31

Querétaro, Querétaro, 20 de enero del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que, derivado de la activación de la Alerta AMBER emitida el pasado 17 de enero, se logró la localización de Airam Joseline Lara Montes.

La adolescente fue ubicada y se encuentra en las valoraciones correspondientes para garantizar su integridad física y emocional, conforme a los protocolos establecidos y con pleno respeto a sus derechos.

Respecto a las tres adolescentes, mencionadas en la alerta emitida, esta Fiscalía mantiene activos los protocolos de búsqueda, con acciones coordinadas de investigación. Se cuenta con líneas claras de investigación, las cuales continúan desarrollándose de manera permanente para dar con su paradero.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con la localización de niñas, niños y adolescentes, así como con el seguimiento puntual de cada caso, agradecemos e invitamos a la ciudadanía a continuar colaborando con información que pueda resultar útil, a través de los canales oficiales.

¿Cuentas con información que nos ayude para localizarles? Comunícate a Locatel al 442 229 111, al número de emergencias al 911 y de manera anónima al 089. #Conectar

