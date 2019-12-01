En Michoacán, SSP abre convocatoria para integrar Grupo de Operaciones Especiales

Morelia, Michoacán, 20 de enero del 2026.- Con la finalidad de reclutar a los mejores operadores en cuestiones físicas, atléticas y de conocimientos para contar con un agrupamiento que brinde apoyo de reacción inmediata” Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció la apertura de la convocatoria para integrar el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el cual busca conformarse por elementos con preparación de alto nivel.

Sobre el particular el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, explicó que este grupo de la Guardia Civil se encargará de planear, ejecutar y apoyar estrategias táctico-operativas de alto impacto, orientadas a salvaguardar la vida, integridad y el patrimonio de las personas. Asimismo, contribuirá a la preservación del orden público y la paz social, bajo los principios de honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Detalló que la convocatoria está dirigida a elementos que cuenten con disciplina operativa, capacidad de trabajo bajo presión y de reacción inmediata, así como condición física y resistencia superior. Se requieren perfiles con alto sentido de responsabilidad y confidencialidad, apego irrestricto a la legalidad, uso legítimo de la fuerza y una sólida vocación de servicio.

El registro se llevará a cabo hasta el 23 de enero de 2026 de forma presencial en la Dirección de Desarrollo Policial de la SSP, ubicada en Teodoro Gamero número 165, colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia, en un horario de 09:00 a 15:00 horas. Para mayor información, las y los interesados pueden consultar el siguiente enlace: https://ssp.michoacan.gob.mx/convocatoria-de-seleccion-para-integrar-el-grupo-de-operaciones-especiales/