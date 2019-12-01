Son 92 criminales que ha enviado México hacia Estados Unidos en sexenio de Sheinbaum; los últimos tras amagues de Trump de “invasión”

Ciudad de México, 20 de enero del 2026.- En lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo al frente de México, ya son 92 los criminales que han sido extraditados desde México hacia Estados Unidos, en lo que parece ser una serie de acuerdos entre ambos Gobiernos.

Este lunes se sumaron 27 reos trasladados hacia el país vecino, entre los que destacan Pedro Inzunza Noriega, alias El Sagitario o El señor de la Silla, señalado como operador de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, un criminal que habría heredado la operación del Cártel de los Beltrán Leyva.

Así como Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, identificado como líder regional del Cártel del Noreste, Juan Pablo Bastidas Erenas, alias Payo Zurita, operador logístico de los Beltrán Leyva, con antecedentes de colaboración con Fausto Isidro Meza Flores, Chapo Isidro, y Óscar Manuel Gastélum, El Músico.

También aparecen nombres como Armando Gómez Núñez, Delta 1, líder de Los Deltas, célula del CJNG, así como Daniel Alfredo Blanco Joo, El Cubano, operador logístico del Cártel del Pacífico y objetivo prioritario del FBI.

El primer bloque de reos entregados por México a Estados Unidos ocurrió el pasado jueves 27 de febrero del 2025 cuando el Gobierno sorprendió al enviar a 29 narcotraficantes al país vecino, entre los que destacaban Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, Omar Treviño Morsles, El Z-42, Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, José Ángel Canobbio Inzunza, José Alberto García Vilano, La Kena, Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana y Erick Valencia Salazar, El 85.

El segundo envío tuvo lugar el martes 12 de agosto del 2025, cuando México mandó a 26 criminales, entre los que destacaron Abigael González Valencia, El Cuini, Hernán Domingo Ojeda López, El Mero Mero, Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, Jesús Guzmán Castro, El Chuy o El Narizón, Pablo Edwin Huerta Nuno, El Flaquito, Servando Gómez Martínez, La Tuta, Kevin Gil Acosta, El 200 y Martín Zazueta Pérez, El Piyi.

Ahora con el tercer envío, de 37 narcotraficantes, son en total 92 los criminales que México ha enviado hacia Estados Unidos en la búsqueda de cooperación entre ambos países; el último ocurre tras una llamada telefónica entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, tras los amagos del mandatario estadounidense de “invadir México” para enfrentar a los cárteles mexicanos, así como después del aterrizaje de un avión militar estadounidense en territorio nacional.