Sentencian a pareja por atacar a agentes ministeriales en León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 14:04:13

Guanajuato, Guanajuato, 12 de abril del 2026.- Una pareja fue condenada a 10 años de prisión tras ser hallada responsable de intentar privar de la vida a tres agentes de investigación en el municipio de León, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Los sentenciados, identificados como Alexis “N”, alias “el tata”, y María de Jesús del Carmen “N”, aceptaron su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado, lo que permitió a la autoridad judicial emitir el fallo condenatorio.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 20 de mayo de 2025 en la colonia Cañada del Real, donde los agentes realizaban labores ministeriales a bordo de una unidad oficial. En ese momento, fueron detectados por los agresores, quienes iniciaron un ataque con armas de fuego.

Las indagatorias señalan que la mujer alertó a su cómplice sobre la presencia de los elementos, lo que detonó la agresión. A pesar del riesgo, los agentes lograron salir ilesos gracias a maniobras evasivas y a la pronta solicitud de apoyo.

Tras el atentado, la Fiscalía integró una carpeta de investigación sustentada en pruebas físicas y material gráfico, lo que permitió ubicar y detener a los responsables, quienes posteriormente fueron vinculados a proceso y permanecieron en prisión preventiva.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso una sanción económica y la suspensión de sus derechos políticos y electorales durante el tiempo que dure la condena.