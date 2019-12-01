Sentencian a cuatro hombres responsables de feminicidio en León, Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato, a 28 de octubre de 2025.– Cuatro hombres fueron sentenciados a prisión por el delito de feminicidio en hechos distintos ocurridos en la ciudad de León, luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) acreditara su responsabilidad penal mediante pruebas sólidas y un proceso ministerial con perspectiva de género.

En el primer caso, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó una pena de 45 años de prisión a José Michelle “N”, Ezequiel “N” y Jonathan “N”, quienes fueron encontrados culpables del feminicidio cometido el 31 de diciembre de 2023. De acuerdo con la investigación, los sentenciados privaron de la vida a la víctima en un domicilio de la colonia San Miguel, para posteriormente trasladar y abandonar el cuerpo dentro de una maleta en la colonia Santa Clara.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó elementos periciales, testimoniales y científicos que permitieron demostrar la participación de los tres hombres en el crimen, por lo que fueron condenados a permanecer tras las rejas.

En un segundo caso, la FGEG obtuvo una sentencia de 25 años de prisión contra Felipe de Jesús “N”, responsable del feminicidio cometido el 20 de octubre de 2025 en un domicilio de la colonia León II. Las investigaciones revelaron que el agresor atacó violentamente a la víctima con un arma de fuego, causándole la muerte. El imputado aceptó su responsabilidad penal dentro de un procedimiento abreviado, lo que permitió la conclusión del proceso con sentencia condenatoria.