Con un lleno impresionante se presentó en el Foro de espectáculos Luis Ángel “El Flaco”, engalanando la Feria Regional de Todos los Santos en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Con un lleno impresionante se presentó en el Foro de espectáculos Luis Ángel “El Flaco”, en el tercer día de actividades artísticas, en el marco de la Feria Regional de Todos los Santos Hidalgo 2025 “Tradición, Sabor y Alegría” que organizó la administración municipal que encabeza, Jeovana Alcántar, con el único objetivo de promover y conservar nuestras tradiciones.

Fue una noche espectacular con luces, llena de energía, música y emociones donde Luis Ángel Franco Rivera, mejor conocido por el nombre artístico de Luis Ángel “El Flaco” logró prender al público Ciudad Hidalguense coreando sus canciones desde Caminos de Michoacán hasta su nuevo tema “Mi Reyna” que lanzará en el mes de noviembre, pero por el cariño y el hermoso público que encontró en Ciudad Hidalgo, se adelanto a cantarla antes de su lanzamiento oficial.

Luis Ángel “El Flaco”, nacido en Mazatlán, Sinaloa el 7 de marzo de 1984, es un cantante de música regional mexicana, ejerce principalmente el genero de banda, estudio canto y ópera en la Escuela de Artes José Limón de Culiacán, se forjó una reputación en México y Estados Unidos trabajando durante 17 años con la Banda Los Recoditos, en el 2019, comenzó su carrera como solista.

Hoy se entregó totalmente al público presente, deleitando a sus fans con temas como Caminos de Michoacán, Hasta la miel amarga, dejémonos de cosas, Yo te extrañaré, Y si se quiere ir, El que te amó, Maldito recuerdo, Ni que valieras tanto, Cuando el Destino, entre muchos otros temas que han sido éxitos de otros artistas.

La Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, antes de que el artista subiera al escenario, agradeció el gesto de aceptar la invitación para visitar nuestro municipio y engalanar a nuestra feria de Todos los Santos, dando un rato de alegría y esparcimiento a los habitantes del Municipio de Hidalgo y la Región. Antes, los integrantes de la Banda Michoacanita, calentó el ambiente con su actuación musical, tocando todos sus éxitos.