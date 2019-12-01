Alerta Ayuntamiento de Papantla en Veracruz por hallazgo de explosivos en veladoras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 22:09:43

Papantla, Veracruz, a 28 de octubre de 2025.- El Ayuntamiento de Papantla, exhortó a la población a estar alerta, debido a que se encontraron veladoras que contienen en su interior explosivos escondidos.

Ante esta situación, pidieron estar muy atentos si algún desconocido les obsequia veladoras o si las encuentran en la calle.

Además, las autoridades indicaron que dichas veladoras son elaboradas artesanalmente y que están siendo distribuidas en el marco del Día de Muertos.

“Veladoras elaboradas artesanalmente y que en su interior contienen material explosivo. Estas son distribuidas generalmente a modo de obsequio o como parte de una campaña alusiva al día de muertos. Por tanto, se les hace el exhorto a adquirir este tipo de productos solo en comercios establecidos” expresó la autoridad municipal.

Cabe resaltar, que no es la primera ocasión que en Veracruz se presenta un hecho de este tipo, hace algunos meses en el mismo municipio, se registraron dos casos en el que fueron escondidos explosivos a modo de perfumes enviados por paquetería, por lo que la Fiscalía General del Estado, detuvo a cuatro personas señaladas como las responsables de los ataques.