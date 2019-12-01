Alerta Ayuntamiento de Papantla en Veracruz por hallazgo de explosivos en veladoras

Alerta Ayuntamiento de Papantla en Veracruz por hallazgo de explosivos en veladoras
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 22:09:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Papantla, Veracruz, a 28 de octubre de 2025.- El Ayuntamiento de Papantla, exhortó a la población a estar alerta, debido a que se encontraron veladoras que contienen en su interior explosivos escondidos.

Ante esta situación, pidieron estar muy atentos si algún desconocido les obsequia veladoras o si las encuentran en la calle.

Además, las autoridades indicaron que dichas veladoras son elaboradas artesanalmente y que están siendo distribuidas en el marco del Día de Muertos.

 “Veladoras elaboradas artesanalmente y que en su interior contienen material explosivo. Estas son distribuidas generalmente a modo de obsequio o como parte de una campaña alusiva al día de muertos. Por tanto, se les hace el exhorto a adquirir este tipo de productos solo en comercios establecidos” expresó la autoridad municipal.

Cabe resaltar, que no es la primera ocasión que en Veracruz se presenta un hecho de este tipo, hace algunos meses en el mismo municipio, se registraron dos casos en el que fueron escondidos explosivos a modo de perfumes enviados por paquetería, por lo que la Fiscalía General del Estado, detuvo a cuatro personas señaladas como las responsables de los ataques.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Alerta Ayuntamiento de Papantla en Veracruz por hallazgo de explosivos en veladoras
Fiscalía Michoacán incinera en Uruapan 100 kilos de estupefacientes sacados de las calles
En Huandacareo, Michoacán: Detienen a sujeto con combustible ilegal
Sentencian a cuatro hombres responsables de feminicidio en León, Guanajuato
Más información de la categoria
Con un lleno impresionante se presentó en el Foro de espectáculos Luis Ángel “El Flaco”, engalanando la Feria Regional de Todos los Santos en Ciudad Hidalgo, Michoacán
Captura de Álvarez Puga en EEUU revive oscura trama de espionaje que costó 2 mil 700 millones a Michoacán, orquestada por el prófugo Silvano Aureoles; dos ex funcionarios que autorizaron contratos, ya están presos 
Bloqueos carreteros afectan a transportistas y provocan caos vial en la región Laja-Bajío
Abrirán productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán un carril en las carreteras bloquedas
Comentarios