En Huandacareo, Michoacán: Detienen a sujeto con combustible ilegal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 20:51:53

Huandacareo, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- En posesión de dos mil litros de gasolina ilegal y un arma de fuego, fue detenido un sujeto por personal de la Guardia Civil y Nacional en el municipio de Huandacareo.

Al respecto se informó que agentes de las referidas corporaciones, llevan a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en esta municipalidad, cuando en un momento determinado los uniformados le marcaron el alto al conductor de una camioneta de redilas, el cual emprendió la huida.

Fue tras una breve persecución que se logró su detención, al revisar a los agentes encontraron dos mil litros de gasolina de la cual no pu acreditar su legal procedencia, así mismo se le aseguró un arma de fuego.

Finalmente el requerido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.