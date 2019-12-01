Abrirán productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán un carril en las carreteras bloquedas

Abrirán productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán un carril en las carreteras bloquedas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 19:04:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2025.- Tras permanecer por más de 24 horas con bloqueos en distintas carreteras, representantes de productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, dieron a conocer que como muestra de la disposición que hay de su parte, abrirán un carril para que pasen los vehículos.

De acuerdo a información de Rubén Vázquez de la Rosa, representante de agricultores de Guanajuato, después de la reunión que sostuvieron con la Comisión de Agricultura del Senado, se espera que con este acuerdo se avance en la negociación para lograr un precio justo en la tonelada de maíz.

También indicó que se les pidió a los senadores reactivar la mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, los senadores les solicitaron que abrieran las carreteras, por lo que llegaron al acuerdo de liberar el cuello de botella en las carreteras, abriendo un carril en los más de 100 bloqueos que mantienen en las tres entidades.

Cabe resaltar que los agricultores rechazan el precio de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz que fijó el Gobierno federal, por lo que exigen que les sea pagada en al menos 7 mil 200 pesos.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Destruye la FGE 100 kilogramos de estupefacientes en Uruapan, Michoacán
Arrolla camión de carga a peatón en el Libramiento Norte de Morelia, Michoacán; perdió la vida
Arrollan a un hombre en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo de Michoacán; resultó herido
Investiga la FGR robo de armas a escolta de la diputada Anabet Franco Carrizales en Michoacán
Más información de la categoria
Abrirán productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán un carril en las carreteras bloquedas
Habitantes de La Ruana, Michoacán, invitan a Harfuch a que visite su comunidad expuesta a minas del crimen organizado
“Cántame este corrido”: Gobierno de Michoacán va contra Ayuntamiento de Apatzingán y la alcaldesa Fanny Arreola por pedir a Los Originales de San Juan interpretar corrido ligado al crimen 
Investiga la FGR robo de armas a escolta de la diputada Anabet Franco Carrizales en Michoacán
Comentarios