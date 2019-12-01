Abrirán productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán un carril en las carreteras bloquedas

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2025.- Tras permanecer por más de 24 horas con bloqueos en distintas carreteras, representantes de productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, dieron a conocer que como muestra de la disposición que hay de su parte, abrirán un carril para que pasen los vehículos.

De acuerdo a información de Rubén Vázquez de la Rosa, representante de agricultores de Guanajuato, después de la reunión que sostuvieron con la Comisión de Agricultura del Senado, se espera que con este acuerdo se avance en la negociación para lograr un precio justo en la tonelada de maíz.

También indicó que se les pidió a los senadores reactivar la mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, los senadores les solicitaron que abrieran las carreteras, por lo que llegaron al acuerdo de liberar el cuello de botella en las carreteras, abriendo un carril en los más de 100 bloqueos que mantienen en las tres entidades.

Cabe resaltar que los agricultores rechazan el precio de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz que fijó el Gobierno federal, por lo que exigen que les sea pagada en al menos 7 mil 200 pesos.