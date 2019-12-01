Fiscalía Michoacán incinera en Uruapan 100 kilos de estupefacientes sacados de las calles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 21:37:25
Uruapan, Mich., a 28 de octubre de 2025.- Este martes una gran masa de fuego iluminó la región de Uruapan, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo un operativo que dejó a más de uno con los ojos abiertos: la destrucción de 100 kilos de narcóticos, una montaña de sustancias ilícitas que durante meses circularon en las sombras de investigaciones criminales.

El espectáculo, digno de un operativo de alto impacto, reunió a la Contraloría de la FGE, la Fiscalía Regional de Uruapan y la Coordinación General de Servicios Periciales, quienes bajo estrictos protocolos encendieron la pira en la que ardieron 2 mil 660 indicios vinculados a 348 carpetas de investigación.

Cada bolsa, cada envoltorio, cada indicio, cayó en las llamas bajo la mirada vigilante de autoridades empeñadas en dejar claro, con fuego y humo, que no habrá vuelta atrás en el manejo transparente de la destrucción de estas sustancias.

Mientras el humo ascendía y se expandía sobre la región, la Fiscalía lanzó un mensaje contundente: la guerra contra los narcóticos no se detiene, y cada investigación concluye con la destrucción legal y pública de todo lo asegurado.

Con este golpe mediático y jurídico, la FGE busca reforzar su imagen de transparencia y legalidad, mostrando que cada evidencia no solo se asegura, sino que desaparece para siempre en manos del Estado.

Noventa Grados
